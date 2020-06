El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra pidió el viernes una segunda oportunidad al club América, tres mese después de que el equipo más ganador del fútbol mexicano lo separó definitivamente por haber agredido físicamente a su esposa en una discusión.



El seleccionado de Ecuador en el Mundial de 2014 en Brasil estuvo en prisión preventiva oficiosa acusado de violencia familiar y tentativa de homicidio en México, pero quedó en libertad después de que su esposa Lucely Chalá se retractó y negó que el mediocampista la agredió.

«Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado, en la cancha no he sido un tipo violento», dijo Ibarra en un video publicado en su cuenta de Instagram.



Ibarra tenía contrato hasta el 2023 con las «Águilas» del América, equipo al que llegó en el 2016. El jugador inició su carrera en el 2009 con Nacional de Ecuador y dos años después pasó al Vitesse de Holanda.

«También expresarle a Lucely mis sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Voy a trabajar para buscar ayuda y mejorar como persona, voy a trabajar en pro de las mujeres para que sus derechos sean respetados», apuntó el futbolista de 29 años.

Frente a estas declaraciones, los comentaristas Enrique ‘Perro’ Bermudez y David Faitelson protagonizaron una polémica por medio de Twitter al mostrarás postura confrontadas al respecto.

Vergonzoso, totalmente vergonzoso si el América y la empresa que está detrás del América deciden solapar a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. ¿Qué clase de mensaje están mandando? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Creo en la recuperación de Renato Ibarra. Es tiempo de ir con psiquiatras, psicólogos, pasar por terapias de ansiedad y de ira. Después, veremos si puede y debe representar los valores y la educación de un club de futbol tan grande, querido y pasional como el América… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Mientras que Faitelson condenó el actuar del futbolista y afirmó que una ‘oportunidad’ sería algo «totalmente vergonzoso», por lo que cuestionó el mensaje que llegaría a dar; Bermudez optó por pronunciarse contra el «machismo que lo ejerce e hipócritamente lo condena».

En tiempos de una alta violencia en México, uno de los clubes más importantes para la sociedad no puede defender a un “violento”, a un golpeador de mujeres, a menos de que los señores Baños y Herrera hayan visto esos en sus casas y les sea normal…#RenatoIbarra — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Para mi esta claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porqué te identificas con ello o porqué te lo ordenaron.

La verdad: Tampoco esperaba mucho de ti… https://t.co/9n1pCoJPvq — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) June 27, 2020

Que quede claro estoy totalmente en contra del maltrato a la mujer, pero también del machismo que lo ejerce e hipócritamente lo condena!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) June 27, 2020

Información de Reuters