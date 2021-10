Este miércoles, murió Javier Sahagún, excomentarista de Televisa Deportes, confirmaron sus colegas, a través de sus redes sociales. Hasta el momento, se desconoce la causa de su fallecimiento.

Sahagún se mantuvo como uno los comentaristas deportivos más experimentados de Televisa Deportes hasta 2016, cuando anunció su salida.

Respecto a su salud, el 23 de marzo de 2020, dio a conocer la noticia, en redes sociales, reciente más relevante con el siguiente mensaje: «Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron».