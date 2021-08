Con siete medallas de bronce, cinco de oro y una de plata, México suma ya 13 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y supera las 300 medallas en su historia participando en la contienda deportiva.

Medallero al momento de los Juegos Paralímpicos de #Tokyo2020. 🥇🥈🥉 pic.twitter.com/wYADeHWyVH — CONADE (@CONADE) August 31, 2021

Esta madrugada, el atleta José Rodolfo Chessani se coronó en los 400 metros planos con un tiempo de 49.99 segundos. Así, debutó con medalla de oro y mejoró su marca personal.

Ondea en lo más alto la bandera de #MEX y se escucha el Himno Nacional en el Estadio Olímpico de Tokio, gracias a la medalla de #Oro de José Rodolfo Chessani, en los 400 metros, clase T38.#ADejarHuellaenTokio🇯🇵⛩️ pic.twitter.com/OwNcrXzAX4 — CONADE (@CONADE) August 31, 2021

Así, con una medalla de oro y dos de bronce, por parte de Arnulfo Castorena Vélez, Jesús Hernández Hernández y Nely Miranda Herrera. Hernández, se convirtió en el primer mexicano en colgarse dos preseas en Tokio 2020.

«Es algo extraordinario para mí, me siento como el ave fénix que renace de sus cenizas, porque tuve cáncer y cuando todos creyeron que no podría salir adelante, ahí estuve; además, esta medalla de bronce simboliza un gran reto para mí, es una prueba en la que he dominado mis miedos», dijo.

Por su parte, Herrera llegó a cuatro medallas paralímpicas, tras sus dos oros en Beijing 2008, bronce en Río 2016 y ahora bronce en Tokio 2020.

La sirena Nely Miranda recibe su 🥉y la bandera de México 🇲🇽 vuelve a ondear, en la séptima jornada de la #ParaNatación en #Tokyo2020 🙌🏻#ADejarHuellaEnTokio 🇯🇵⛩️. pic.twitter.com/Ubc8zglKtr — CONADE (@CONADE) August 31, 2021

En el caso de Arnulfo Castorena su participación en esta ocasión le valió hacerse de su sexta presea en Juegos Paralímpicos.