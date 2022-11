La mexicana de 21 años Leslie Soltero acaba de hacer historia en el mundo del deporte, al ganar el campeonato mundial de Taekwondo Guadalajara 2022, en la categoría de “menos de 67 kilos”.

“Estoy feliz de ser parte de la historia del taekwondo y en mi país, un orgullo. Escuchar el himno nacional me tiene en shock, aun no me lo creo que soy campeona del mundo. Es algo con lo que se sueña y no tengo palabras, sentir a México apoyarme y gritar es algo no puedo describir”, declaró la deportista.

Con este nuevo título que la mexicana se ha ganado a pulso tras recibir una medalla de bronce en el Grand Prix, Soltero logró unirse a un selecto grupo de deportistas mexicanos de los que forma parte Oscar Mendiola, Edna Díaz, María del Rosario Espinoza y Uriel Adriano. Todos nombrados monarcas mundiales en su momento.

“Desde el año pasado hemos hecho un buen trabajo y me he preparado para este momento. Ahora tenemos que seguir, porque me doy cuenta de que cuando se proponen las cosas, se pueden lograr”, agregó Soltero.