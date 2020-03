Fidel Kuri, quien fuera el presidente de los Tiburones Rojos del Veracruz, aseguró que hubo una serie de amaños en los partidos por parte de sus propios jugadores para que el equipo perdiera la categoría.

En entrevista para Telemundo, luego de tres meses de que el equipo quedara eliminado por la Federeación Mexicana de Futbol (FMF), a causa de los múltiples problemas financieros, Kuri dijo tener pruebas que sostiene sus acusaciones.

“El día tres de diciembre que fue la junta yo estuve convocado llevaba todas las pruebas para demostrar amaños de partidos. Es un tema muy delicado, y siempre lo he dicho y en las reuniones que yo he querido aclarar siempre lo he dicho, aquí hay amaños de partidos. Se los comprobé”, dijo.

De acuerdo sus palabras, la FMF le cobró más dinero para quedarse luego de la campaña 2018-2019, pues le cobraron 139 millones 200 mil pesos y no 120 millones como lo hizo con Lobos BUAP un año antes.

Con información de Vanguardia y Telemundo