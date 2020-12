El boxeador Mike Tyson, quien volverá a pisar un ring tras 15 años, sostuvo que su regreso al boxeo se debe a la experiencia que tuvo con la droga veneno de sapo, utilizada para tratar depresiones y adicciones a diferentes tipos de sustancias.



Tyson, dijo, durante una entrevista que la droga le ‘disparó’ nuevamente esas ganas por volver a pelear.



«Tomé la medicina, que me llevó a que me pusiera en forma. Realmente (la droga) me hizo como que me explotara la cabeza e interiormente escuché que regresara (al boxeo) y que comenzara a ponerme en forma», dijo el excampeón mundial de los pesos pesados.



Con información de Milenio