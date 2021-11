Zac Stacy, excorredor de la NFL, fue detenido la noche del jueves pasado, cuando llegaba al Aeropuerto Internacional de Orlando, luego de que se difundiera un video en el que agrede a su expareja, frente a su hijo de cinco meses.

Así, tuvo su primera comparecencia el viernes en una corte y se le impuso una fianza de 10,150 dólares.

El video de la agresión se hizo viral luego de que la madre de su hijo, Kristin Evans, lo compartiera en sus redes sociales. «Por favor, metan a este hombre entre rejas», escribió en su cuenta de Instagram junto a al material audiovisual.

En el video se observa como Stacy comienza a golpearla en el sofá, luego levanta para aventarla contra la televisión. En el suelo, ella trata de protegerse.

«¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado. Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él volvió para asegurarse de que no me levantara», detalló la víctima.