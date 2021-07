El equipo olímpico de béisbol de México no contará con los ex lanzadores de Grandes Ligas Héctor Velázquez y Sammy Solís para los Juegos de Tokio después de que dieron positivo por COVID-19, dijo a Reuters el manager Benjamín Gil.



El Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció el martes que todo el equipo estaba en cuarentena previa a la salida, en espera de nuevos resultados tras los dos casos positivos.



Gil dijo que el resto del equipo llegó a Tokio «sin COVID», pero necesitará dos lanzadores nuevos.

«Los funcionarios están esperando las pruebas y los resultados antes de nombrar a los reemplazos», agregó.



México está haciendo su debut en el béisbol en los Juegos Olímpicos en un torneo de seis equipos que comienza la próxima semana, y Gil dijo hace unas semanas que esperaba que el pitcheo fuera una fortaleza para su equipo.



Varios atletas de otros deportes han dado positivo en los últimos días, lo que los ha obligado a abandonar los Juegos antes de que comiencen sus competencias.



Información de Reuters