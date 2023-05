A partir del cierre de operaciones el sábado pasado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han tenido que cancelar varios vuelos.

Aunado a esto, la mala atención de los empleados de mostrador o de su atención al cliente vía telefónica, ha enojado a los usuarios, pues nadie les proporciona información ni los ayuda de manera oportuna.

Los usuarios afectados continúan formados en la terminal 2, manifestando que realizan largas filas para llegar a los mostradores a solicitar información, además de que la atención es muy lenta.

Por si esto fuera poco, las aerolíneas han decidido lavarse las manos, mencionándoles que la actividad volcánica no es su culpa, por lo que no pueden hacer nada para ayudarlos. Muchos usuarios buscan regresar a sus destinos, sin embargo, la falta de atención ha hecho que duerman en las bancas o, incluso, en el piso, pues las compañías no «pueden» ayudarlos a conseguir un hotel y mucho menos les brindarán alguna compensación.