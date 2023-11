Claudia Sheinbaum comparte noticia: ¡Se casó!

La virtual candidata por Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, ha compartido una noticia con sus seguidores: ¡Se casó! La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y su ahora esposo, de nombre Tarriba, sellaron su compromiso en una ceremonia íntima y familiar.

El anuncio llega después de un año desde que Sheinbaum revelara que estaba planeando su boda. En una publicación en su cuenta de Instagram, la política mexicana compartió la imagen de dos anillos de boda, desatando la curiosidad de sus seguidores.

Aunque inicialmente no reveló detalles sobre la fecha de la ceremonia, en entrevistas previas, Claudia Sheinbaum explicó que debido a la apretada agenda, especialmente de los hijos de ambos, no habían podido establecer una fecha concreta. No obstante, no descartaban la posibilidad de una ceremonia sencilla con pocos invitados.

Finalmente, la ceremonia se llevó a cabo en un entorno íntimo y familiar, según el anuncio en su cuenta de X. Tarriba, según su perfil de Linkedin, es un doctor en física con sólidos conocimientos en matemáticas, estadísticas, economía y finanzas. Su experiencia se ha centrado en mejorar los procesos de gestión de riesgos en la industria financiera, destacando su papel como especialista en Banxico.

La noticia ha generado numerosas felicitaciones y buenos deseos para la pareja en esta nueva etapa de sus vidas.