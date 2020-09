El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó, por medio de un comunicado, que el intercambio de bienes o entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones; sin embargo, es requisito que no represente una actividad ilícita o que se propicie el ambulantaje.



Agregó que tampoco son motivo de aseguramiento o remisión, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas usuarias, las instalaciones, el servicio y se permita el libre tránsito.



«Al detectar a personas ejerciendo actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos u otras que no signifiquen una falta administrativa, actuará con todo comedimiento y los invitará a retirarse de las instalaciones, caso contrario, procederá conforme a derecho corresponda», estipulan los protocolos de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos a la Red del Metro.



Es importante recalcar, que tras el intercambio o entrega, los elementos de seguridad del Metro pueden hacer apercibimientos a los usuarios a retirarse de la estación, por lo que se exhorta a la ciudadanía a permanecer el menor tiempo posible en las instalaciones durante las entregas e intercambios y adoptar medidas de protección como uso correcto de cubrebocas y caretas.