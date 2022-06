Una sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México (CDMX) ordenó la destitución de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc. Lo anterior resulta una sanción del tribunal al considerar que actuó indebidamente con el cierre del Deportivo Guelatao.

Al respecto, Cuevas informó que impugnará la medida: «Vamos a combatir jurídicamente este tercer round».

«No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando», aseguró. Además, insistió en que el inmueble estuvo cerrado durante 41 días por razones de seguridad, negando así haber abusado de su autoridad.

«Yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se muera nadie; y si eso es delito y razón suficiente para que me destituyan, pues vamos a ver si pueden», dijo.