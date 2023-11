Ataque con arma blanca en el centro de Dublín deja cinco personas heridas

La policía irlandesa (Garda) se encuentra investigando un «incidente grave» que tuvo lugar en el centro de Dublín, donde al menos tres menores y dos adultos resultaron heridos en un supuesto ataque con arma blanca. El suceso ocurrió poco después de las 13:30 horas, cuando un individuo, según informes, atacó a varias personas en pleno corazón de la capital.

Agentes de la Garda están en la escena del incidente y reciben asistencia de otros servicios de emergencia. Los cinco heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad, y se informa que una niña presenta «lesiones graves».

BREAKING: At least three children have been injured in what is described as a suspected stabbing incident near a school in central Dublin. Gardai are releasing no further information at present. pic.twitter.com/RGYXUg9PI5

— gript (@griptmedia) November 23, 2023