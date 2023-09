Aspirante republicano amenaza con enviar tropas a México si no se combate a los cárteles de la droga

El aspirante presidencial republicano, Vivek Ramaswamy, ha generado controversia al comparar a México con un «vecino con un perro fastidioso: los cárteles de la droga» y al amenazar con enviar tropas estadounidenses a suelo mexicano si el gobierno de México no toma medidas efectivas para combatir a los traficantes.

Ramaswamy, conocido por su experiencia en biotecnología pero sin experiencia política, atrajo la atención del público durante el primer debate republicano realizado por la cadena conservadora Fox News, donde el favorito para la candidatura, Donald Trump, no participó.

Durante una entrevista en el programa «Monday» con Larry Kudlow en Fox Business, Ramaswamy afirmó estar bien informado sobre la campaña presidencial en México, incluso mencionando a Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena. En caso de ganar la presidencia en las elecciones de noviembre de 2024, Ramaswamy prometió tomar medidas para «restablecer la relación con México» y ofrecer ayuda para abordar la creciente presencia de los cárteles mexicanos de la droga en la frontera.

Vivek Ramaswamy says one of his first actions toward Mexico will be to threaten the country with invasion pic.twitter.com/uicW8NGhdL

— Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2023