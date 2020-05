Este viernes 15 mayo, ¡Qué tal Fernanda! cumple sus primeras dos décadas al aire. Así como lo leen: son ya 20 años de Fernanda Familiar y su equipo de colaboradores haciendo periodismo de vida.

20 años se dicen fácil, pero mantener un programa por más de 5,000 días de transmisión de lunes a viernes, es una tarea maratónica; cientos de invitados, miles y miles de kilómetros viajados por tierra y aire, sí, porque Fernanda es la periodista que no se queda en su comodidad, visita, ha visitado cada rincón de México para escuchar a su gente.

«Así como me escuchan, me gusta escucharlos, me gusta estar cerca de mi gente; se a que huele México», dice nuestra querida periodista de vida, quien como aquel comercial de baterías, viaja de Mérida hasta Ensenada, ¡como si nada!

Susana Moscatel, en el 6° Aniversario del programa de Fernanda, publicó una columna en el Universal en donde resumió, plasmó claramente por qué el éxito de Fernanda Familiar:



«¿Saben ustedes lo difícil que es tener una carrera radiofónica exitosa? Pocos pueden decir que la tienen, pero sin la menor duda Fernanda Familiar debe sentirse orgullosa de ser un éxito en toda la extensión de la palabra. Qué tal, Fernanda (Grupo Imagen) está por cumplir seis años al aire con constancia, presencia y éxito. Debo decir que por una breve y muy grata temporada participé en el equipo de Fernanda y es, sin duda, una máquina bien organizada dedicada a hacer lo que debe: un buen programa de radio.



«Hay ciertas características que podríamos usar para describir por qué su programa funciona. El primero es, sin duda, que Fernanda tiene la credibilidad que muchos periodistas de «nota dura» ya quisieran. Otra es que ahí se hacen preguntas y no pretenden saberlo todo, esa es una lección que a muchos nos vendría bien recordar todos los días en la FM. La tercera razón es que ella está rodeada por un equipo ferozmente leal, profesional y ante todo con una fibra periodística firme y experimentada. Todo resulta en un aniversario más para el programa de la comunicadora.



Felicidades.»

Estas palabras de Susana Moscatel, cobran gran significado hoy, en el 20° aniversario, pues multiplican ese esfuerzo, por otros tantos años más.

Y fue en su aniversario 18 cuando la Lotería Nacional reconoció la trayectoria de Fernanda Familiar, así como el esfuerzo constante del programa y emitió un billete con la imagen de Fernanda.

“Fernanda Familiar es una mujer con muchas cualidades: incansable, valiente y con un sentido enorme de responsabilidad”; dijo Eugenio Garza Riva Palacio, director general de la Lotería Nacional.

El programa radiofónico ¡Qué tal Fernanda! Llega a los cachitos del Sorteo Mayor para celebrar su 18 aniversario ☘😱@qtf

👉https://t.co/xGf4rlPhoa pic.twitter.com/CbT1FE6Sph — LOTERÍA NACIONAL (@lotenal) May 14, 2018

Fer, por su parte, dijo al término de su programa: «A mí me parece que 18 años al aire es agotador y nunca habíamos festejado al­gún aniversario del programa, pero el 18 tiene al 8 ahí, y es un símbolo de infinito. Nosotros queremos dejar una huella de infinito compromiso, respon­sabilidad, de mucha entrega durante este tiempo»

Cada día, el equipo que hace posible una a una las emisiones del programa da lo mejor de sí para llegar hasta el público que le da la preferencia, una fórmula que sin duda ha dado los mejores resultados por años.

En este ánimo de celebración y compañerismo, la titular del programa envió este sentido mensaje al equipo que diariamente la acompaña:

«Hoy es un día significativo, gracias por este camino, en las buenas y en las malas. En cualquier proceso personal, familiar, de salud, de vida o muerte: ¡Hemos estado! ‬



«¡Qué tal Fernanda! nos ha dado la fuerza y estabilidad para enfrentar nuestra vida. No ha sido un trabajo, ha sido una certidumbre que por momentos ha sido lo único que tenemos.‬



«¡Gracias por este camino! ¡¿20?!‬ Uta madre, es tan hermoso, que no se han sentido.»

El éxito logrado hasta ahora, no sería posible sin el apoyo de las y los radioescuchas, firmas amigas y colegas solidarios desde el inicio de esta aventura nacida junto con el ‘nuevo siglo’.

El programa de ¡Qué tal Fernanda!, ha sido semillero de decenas de personas que hoy brillan con luz propia, ha sido también, el foro para muchas voces, porque Fernanda ha hecho eso, dar voz a la gente; se ha preocupado por cacarear lo bueno, por dar espacio a quienes tienen algo bueno que aportar (como Méxicanos Rifados), porque como dice ella, y dice bien: «Somos más los buenos».

Entre las felicitaciones y mensajes de festejo destacan el de Pascal Beltrán del Río, director de Excélsior y titular de la Primera Emisión en Imagen Radio, quien antes de entregar los micrófonos a Fernanda se congratuló al aire de los 20 años de ¡Qué tal Fernanda!

Por otro lado, las redes sociales han dado espacio a que este festejo se mantenga pese a la distancia. Te invitamos a que te unas al festejo con el #20QTF y mandes un mensaje en tus redes sociales por el 20° aniversario de ¡Qué Tal Fernanda!

Con mucho cariño, te compartimos algunos de los mensajes de los Quetaleros ¡SÚMATE!

¡¡ Te invitamos a que te unas al festejo por el 20° Aniversario de Qué Tal Fernanda @Qtf !!



Manda un mensaje en tus redes sociales con el #20QTF #SomosMasLosBuenos pic.twitter.com/MAXMlh6Noi — Los Quetaleros (@LosQuetaleros) May 15, 2020

📻🎉🎙 Felicidades a Fernanda Familiar (@qtf) y a todo el equipo de ¡Qué tal Fernanda! por 20 años al aire. #Aniversario pic.twitter.com/WdW8UQeXHo — Imagen Radio (@Imagen_Mx) May 15, 2020

Felicidades al Programa @qtf por su vigésimo aniversario como un espacio donde, además de noticias de la actualidad, se habla de temas de entretenimiento, hay opiniones y debates. Reconocemos a Fernanda Familiar y a su grupo de colaboradores por su labor en el mundo radiofónico. pic.twitter.com/248vGUdOyd — Pfizer México (@PfizerMx) May 15, 2020

#QTFXXAniversario Mi siempre querida Fer!!! Muchísimas felicidades por estos 20 años de periodismo de vida. Te abrazo muy fuerte junto a todo tu maravilloso equipo de trabajo. Felicidades y muchas bendiciones para todos. pic.twitter.com/e6PnctTDfC — Pepe Báez #QuédateEnCasa (@PP_BAEZ) May 15, 2020

¡Felicidades, querida Fernanda!

Tu voz, tu valor, tu sensibilidad han sido fundamentales en los 20 años del programa que encabezas, lo serán en la post-normalidad que nos espera.

Te necesitaremos para descifrar los nuevos tiempos, cuando concluya este, que es un tiempo detenido. — Consuelo Sáizar (@CSaizar) May 15, 2020

A cautelosa distancia, te abrazo y festejo tus XX al aire.🍷🍷Te quiero. — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) May 15, 2020

Un saludo a mi amiga @qtf y a todo su equipo de colaboradores por 20 años al aire de ¡Qué tal Fernanda! ¡Muchas felicidades! — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) May 15, 2020

Muchas felicidades @qtf por tus 20 años al aire !! Siempre un placer escucharte ☺️ — Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) May 15, 2020

📻🎉🎙 Felicidades a Fernanda Familiar (@qtf ) y a todo el equipo de ¡Qué tal Fernanda! por 20 años al aire! pic.twitter.com/cB84LjB95x — Imagen Radio Guadalajara (@ImagenRadioGdl) May 15, 2020

@qtf Hola Fer viendo que estas de plácemes por tu 20° aniversario, me recuerdo que ahí vamos casi juntas yo cumplo 21° el 20 de mayo en mi actual empleo y 20° de escucharte primero en mi estación local de radiológico, recuerdas?? Felicidades!!🤩 — rosa marti (@contarosi) May 15, 2020

@qtf Felicidades a todo el equipo de @qtf por este 20 Aniversario,ya lo dijo el tango:Que veinte años no es nada.

Fuerte abrazo. — ignacio martinez (@ignacio_mf58) May 15, 2020

@qtf #qtf felicidades Fernanda Familiar por estos primeros 20 años, es un placer escuchar tu programa diario, #soyqtlero desde el 2008, y no me lo pierdo, hasta lo mejor en sábado, saludos desde Guadalajara — May Chavoya (@ChavoyaMay) May 15, 2020

@qtf



FELICIDADES …!



Por los primeros



V

E

I

N

T

E…………..!!



Que ha servido a mucha gente que le caiga “el veinte” en diferentes temas…



👏👏👏 — Luigi Mendizola (@zhiro9) May 15, 2020

@qtf Felicitaciones por los 20 años del programa. Desde 2004 la escucho aquí en Colima, cuando tengo espacio en las mañanas. Soy profesor en la Facultad de Economía en @udec_oficial Universidad de Colima🎉🎂 — Juan Esteban Valdivia Ruiz (@juanest04141467) May 15, 2020

@qtf Fer Mil Félicidades por su 20 aniversario de su estupendo programa y por ser tan HUMANA Y LA NETA para describir lo más importante que sucede en México,vívo en Quéretaro hace poco y son uds nuestro contacto con la información actual ,un fuerte abrazo ! — roberto vilanueva (@robert50estado) May 15, 2020

