La práctica de deportes es fundamental para el desarrollo físico y mental de los niños, y el taekwondo es una disciplina que destaca por sus beneficios en ambas áreas. Además de ser una herramienta efectiva para aprender a defenderse, el taekwondo fomenta valores como la perseverancia, el respeto y la disciplina, que son clave para el crecimiento personal.

En México, contamos con grandes referentes en este deporte, como María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta, quienes han demostrado que con dedicación y esfuerzo se pueden alcanzar grandes logros. Miranda Doehner, de 11 años, compartió su experiencia en esta hermosa entrevista para Opinión 51:

¿Qué significa para ti el tae kwon do?

El tae kwon do para mí es algo muy importante. A mí me gusta porque me siento libre y sé que cuando lo necesite voy a poder defenderme. Me gusta sentirme así, libre, y aprender nuevas cosas. También me gusta cómo mis profesores son buena onda, y me enseñan a ser una mejor atleta. Para mí el tae kwon do es muy importante para poder aprender a defenderte y a hacer amigos, niñas y niños.

¿Qué es lo que más te gusta de practicar este deporte?

Me encanta cómo cuando peleas con tus compañeros (con protecciones) puedes sacar lo que tengas dentro de ti y me siento libre. Si estoy enojada, o algo, lo saco y eso me hace sentirme libre. También en el rompimiento de tablas tal vez me enojo o me frustro, pero lo hago porque sé que es un obstáculo que cuando lo haga me voy a hacer una mejor atleta. Para mí lo mejor que puede hacer un niño es aprender a defenderse y para mí el tae kwon do es lo mejor para aprender eso. Además haces ejercicio y sacas todo lo que tienes atorado.

¿Cuáles son los mayores desafíos que has enfrentado en el tae kwon do?

Como en todos los deportes hay obstáculos que sobrepasar y antes que lo esperes vas a tener una emoción enorme cuando los rompas. Por ejemplo, cuando rompo yo una tabla me siento feliz y emocionada. También cuando paso de cinta yo sé que me lo merezco y que he trabajado mucho para poder sobrepasar este obstáculo.

¿Cómo crees que el tae kwon do te ha ayudado en tu vida personal?

Por último, siento que el tae kwon do me ha hecho una mejor persona y me va a ayudar en toda la vida.