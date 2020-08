Por: Gargouille Errante





Fuimos al mar porque María extrañaba a su monstrua y solo las olas podían calmar su llanto. Las olas y las huellas en la arena le recordaban la felicidad o aquello quefue lo más cercano.



Todo parecía indicar que nada le era suficiente en comparación. De nada le servían la brisa, las algas, las gaviotas o los moluscos. Ahí estábamos de pié, mirando aquel paisaje, yo le intentaba tomar la mano, pero ella se desprendía. Su cuerpo estaba a mi lado mientras su mente se alejaba.



Supongo que era porque se iba a buscarla. No quería enterarse de que su monstrua ya no estaba. Necesitaba aferrarse a la fealdad de ésta, a su naturaleza bestial llena de impulsos y peligros; al agobio de todos ante su presencia.



Antes de que se fuera, María me decía la dicha de tenerla, alardeaba de ella y gritaba la gracia de tenerla. A partir de que aquellos cazadores se la llevaron, empezó a hablar bajo y a esconderse para mencionar cualquier recuerdo. No volvió a pronunciar su nombre pero jamás dejó de pensarla.



Sin su monstrua aprendió a ocultarse y cambió la forma de su letra para seguir escribiendo sobre aquella belleza extraviada. Cuando eso dejó de tener efecto aprendió a hacer mil voces para hablar de ella, primero casi susurrando y después convocando a multitudes.



Así logró su fama; todas las personas del pueblo exigían seguirla escuchando. Ya no importaba que los cazadores las escucharan y quisieran hacer lo mismo con las suyas, que por años permanecieron cautivas. De pronto fueron liberadas.



Aunque temerosas, muchas se presentaron ruidosas y fueron expuestas sin tregua ante los cazadores. Hasta que un Domingo de Ramos, cuando todas bailaban en plaza, los arcos aparecieron para acribillarlas, quedando marcado aquel día como la peor matanza de monstruas en la historia de Amelistá.



Ya pasaron 28 años desde aquel domingo y el pueblo sigue en silencio, somos pocas las que pudimos salvar a nuestras monstruas. Ahora las paseamos solo de noche. Tememos dejar de verlas pero no podemos resignarnos al silencio que su ida representa.