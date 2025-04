Martha Herrera recibe la presea María Elena Chapa 2025

Por su incansable trabajo en la transformación social, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León, recibió la presea María Elena Chapa 2025, otorgada por el Municipio de Guadalupe.

El galardón se le entregó en la categoría Compromiso Cívico, que distingue a personas que han impulsado cambios sustantivos desde la participación ciudadana y el activismo social.

En su mensaje, Herrera rindió homenaje al legado de María Elena Chapa, una de las más influyentes impulsoras de los derechos políticos de las mujeres en México, pionera de la paridad de género y arquitecta de la igualdad sustantiva.

“Los derechos de las mujeres no son negociables, se ejercen; no se prestan, no se dan”, recordó Herrera, citando una de las frases más emblemáticas de Chapa.