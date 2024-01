Distinguen a tres universitarios con el Premio Latinoamericano de Investigación en Matemáticas 2024

• Santiago Alberto Verjosky Solá, Raquel Perales Aguilar y José Antonio Seade Kuri destacaron en las categorías de Matemático Consolidado, Matemático Joven, y Liderazgo Matemático Latinoamericano, respectivamente

• El Institute of the Mathematical Sciences of the Americas entregó las distinciones en la Universidad de Miami

Por sus significativas contribuciones a favor del desarrollo de las ciencias matemáticas en sus diferentes campos y especialidades, tres investigadores del Instituto de Matemáticas (IM) de la UNAM obtuvieron el Premio Latinoamericano de Investigación en Matemáticas 2024, que otorga el Institute of the Mathematical Sciences of the Americas (IMSA).

Ellos son: Santiago Alberto Verjosky Solá, de la Unidad Cuernavaca, se hizo acreedor al Premio al Matemático Consolidado; Raquel Perales Aguilar, de la Unidad Oaxaca, Premio al Matemático Joven; y José Antonio Seade Kuri, de la Unidad Cuernavaca, Premio en la categoría al Liderazgo Matemático Latinoamericano.

Es la primera vez que se otorga este galardón a expertos de América Latina y el Caribe, en el marco del Foro (IMSA-CG), Mathematical Waves Miami (MWM), que tuvo lugar en la Universidad de Miami, en Florida, Estados Unidos.

El evento es organizado por el IMSA, con el apoyo del IMSA’s Mathematical Societies Consortium, la Fundación Simons y la Universidad de Miami, en una alianza con las principales sociedades matemáticas de América Latina, a fin de promover la excelencia en este campo y establecer una plataforma que facilite el diálogo y la cooperación científica, con especial atención en la integración de la comunidad hispana.

De acuerdo con los organizadores, la condecoración “aspira a convertirse en un símbolo de prestigio y logro dentro de la comunidad matemática, y no solo busca celebrar las contribuciones sobresalientes en matemáticas del personal investigador latinoamericano que, a menudo, trabaja en condiciones adversas y con recursos limitados, sino que también se pretende inspirar a futuras generaciones”.

Trayectorias

Santiago Alberto Verjovsky Solá es uno de los matemáticos mexicanos reconocido por su amplia cultura en esta disciplina, su dedicación a la investigación y capacidad para generar nuevos conocimientos.

Comparte sus proyectos con estudiantes y colegas en los ámbitos nacional e internacional, lo cual le ha permitido entrar en una relación intensa y creativa con varios de los mejores matemáticos del mundo.

Nació en la Ciudad de México, cursó la carrera de Matemático en la Facultad de Ciencias de la UNAM; la maestría, en la Universidad de Brown, y el doctorado en el Instituto de Matemática Pura e Aplicada de Brasil. Cuarenta años después, su tesis sobre flujos de Anosov sigue siendo citada y estudiada por los expertos, y la Conjetura de Verjovsky ahí planteada sigue sin resolverse.

Es profesor investigador del IM de la UNAM, Unidad Cuernavaca, y es uno de los mayores especialistas en geometría, topología y dinámica. En el año 2023 recibió el Premio Nacional de Ciencias en México 2021.

Raquel Perales Aguilar: su investigación se centra en el análisis geométrico y la geometría riemanniana, abordando temas como espacios RCD(K,N), curvatura de Ricci y problemas tipo Yamabe, así como aplicaciones en relatividad general.

Doctora por la Universidad de Stony Brook desde 2015, su tesis doctoral se enfocó en la convergencia de Gromov-Hausdorff y la convergencia intrínseca plana de variedades Riemannianas y espacios métricos de frontera, temas relevantes para la comprensión de la estructura del espacio en la matemática pura y aplicada. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigación en Matemáticas.

José Antonio Seade Kuri es un investigador de las ciencias matemáticas cuya trayectoria académica, desde la UNAM hasta la Universidad de Oxford, lo ha llevado a profundizar en la teoría de singularidades y sistemas dinámicos, contribuyendo significativamente a estas complejas áreas del conocimiento.

Cursó la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y obtuvo los grados de maestría y doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es investigador titular C en el IM, así como integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel III y PRIDE D.

Se ha enfocado en la teoría de singularidades y sistemas dinámicos y ha realizado importantes generalizaciones, a dimensiones altas, de la teoría clásica de grupos kleinianos, cuyo estudio es el paradigma de la geometría compleja y la dinámica holomorfa. Sus investigaciones cuentan con cerca de 400 citas y ha obtenido financiamiento para proyectos, de manera ininterrumpida por más de 20 años, del entonces Conacyt, la DGAPA-UNAM y diversas fuentes internacionales.

Es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo. Recibió la mención de Professeur Classe Exceptionnel en la Escuela Normal Superior de Lyon, Francia; y la Alan David Richards Fellowship, en la Universidad de Durham, Inglaterra.

Actualmente es miembro de los comités científicos de la Canadian Banff International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery, y del Pacific Rim International Mathematical Association.