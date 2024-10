Nobel de Física a Hopfield y Hinton: Pioneros de la IA

Los físicos John Hopfield y Geoffrey Hinton han sido galardonados con el Premio Nobel de Física 2024 por sus contribuciones que han revolucionado el aprendizaje automático a través de redes neuronales artificiales, una tecnología que ya está moldeando nuestra vida cotidiana. Desde la memoria asociativa de Hopfield hasta el método autónomo de Hinton para analizar datos, sus trabajos han hecho posible que las máquinas imiten funciones humanas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento de patrones.

El anuncio, realizado por la Real Academia Sueca de Ciencias, subraya el impacto de estos avances en campos tan variados como la astrofísica, la medicina y las tecnologías que usamos a diario, como el reconocimiento facial o los asistentes virtuales. Sin embargo, el propio Hinton, apodado “el padrino de la inteligencia artificial”, ha sido también uno de los más fervientes críticos del avance desenfrenado de esta tecnología. En 2023, renunció a su puesto en Google, advirtiendo que la IA podría descontrolarse, señalando una posibilidad preocupante: «Dentro de cinco a 20 años, podría haber un 50% de probabilidad de que la IA intente tomar el control de nuestras vidas», declaró el británico-canadiense.

El Premio Nobel, considerado el máximo reconocimiento, no solo destaca los logros científicos de Hopfield y Hinton, sino que también pone sobre la mesa el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto estamos preparados para convivir con máquinas que aprenden y toman decisiones más rápido y de forma más eficiente que los seres humanos? Aunque los avances prometen revolucionar áreas como la medicina, la advertencia está hecha: también podrían acarrear riesgos incalculables.

Este galardón, que incluye más de un millón de dólares, recuerda que estamos en la cúspide de una nueva era tecnológica, una en la que las máquinas no solo aprenden, sino que podrían empezar a tomar decisiones por nosotros. ¿Estamos listos para eso?

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024