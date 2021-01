Recientemente un video compartido en redes sociales mostró como una mujer que viajaba en transporte público del Estado de México fue insultó a una trabajadora del sector salud.



Pese a que actualmente, debido a la emergencia sanitaria, serequiere portar cubrebocas en espacios públicos, en el video se puede ver cómo la señalada opta por no hacerlo. Así, se aprecia cómo la agresora se defiende y niega a usarlos.



Por ello, la trabajadora de un hospital le recriminó su irresponsabilidad. «Trabajo en un hospital, señora. Y no sabe todo lo que hay (…) No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted (…) Lo que usted haga con su vida no importa (…) Lo que es la imprudencia», dijo.



«Haga lo que quiera, me vale, me vale. La voy a subir a las redes. Me vale, me vale, me vale, estúpida. Me vale, estúpida…», respondió la mujer al comentario.

#Video 🎥 |#LadyCubrebocasMetepec



“¡Me vale, me vale!”, dice la mujer a trabajadora de la salud que la encaró por no usar cubrebocas en el transporte público, después la agredió a jalones.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/285saquOUW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 7, 2021