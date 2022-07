El influencer Carlos Feria fue exhibido por ejercer violencia contra Adriana Valcárcel, su esposa, y la hija de ambos. Así, será investigado por autoridades colombianas, tras la publicación de un video donde se muestran ‘bromas pesadas’ contra su hija, en el que da claras señales de abusar de igual manera.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se pronunció sobre el caso y dijo que iniciaron indagatorias para determinar si los derechos de la menor estarían siendo vulnerados, pues entre las ‘bromas’ que han sido publicadas como contenido para sus redes sociales se le ve gritándole, escupiéndole comida en la boca y dejándola sola en un centro comercial.

Oíste, será que con este tipo de acciones no es suficiente para que @ICBFColombia o alguna entidad que garantice los derechos de los NNA intervenga lo que hace este tipo y esta señora con la niña ¡ES VIOLENCIA, POR FAVOR! pic.twitter.com/i9j7arBzMw — La Niña Leo (@SnJuanerita) July 13, 2022

Por su parte, Feria utilizó sus cuentas de redes sociales para decir: «todas las personas que me están insultando por videos quiero decirles que los amo, en mi corazón solamente hay amor para ustedes».

«Los que me desean la muerte, amor para ustedes. Dios tiene el control, tenemos un Dios que todo lo ve (…) Ustedes dirán ‘qué va Carlos, Dios no te ama a ti, eres un maltratador, no quieres a tu hija, eres un mal padre, etc. Dios sí me ama, recuerden que Jesús no murió por la gente perfecta, murió por los pecadores y la gente imperfecta», agregó.