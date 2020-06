El Nipah (VNi), virus más mortífero que el COVID–19, amenaza a la humanidad con un rebrote de la enfermedad que se ha dado en los últimos días, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recientemente se han reportado al menos 18 fallecimientos causados por esta enfermedad en Kerala, India. De acuerdo con expertos, puede ser transmitido de murciélagos fruteros a humanos a través de los fluidos del primero.

¿Hace cuánto se conoce?

Se detectó por primera vez, en 1998, en la ciudad Kampung Sungai Nipah de Malasia.

¿Cuáles son sus síntomas y afecciones?

Fiebre

Problemas respiratorios agudos

Fuertes dolores corporales

Encefalitis y daños cerebrales que devienen en la muerte.

¿Existe vacuna?

La OMS detalla que no hay ninguna vacuna para personas o animales. Respecto al tratamiento, la atención de sostén intensiva constituye la principal forma en los casos humanos.

«La infección por el virus Nipah (VNi) es una nueva zoonosis emergente que causa cuadros graves tanto en animales como en el ser humano. El huésped natural del virus es el murciélago frutero de la familia Pteropodidae, género Pteropus» señala la Organización en su sitio oficial.

Si bien, al momento de descubrirse el huésped intermediario fue un cerdo, en brotes posteriores no hubo huésped intermediario. Así, en Bangladesh, en 2004, las personas afectadas contrajeron la infección tras consumir savia de palma datilera contaminada por murciélagos fruteros infectados.

Un reporte publicado por The New York Times, indica que podría expandirse de manera masiva en la India, debido a la gran cantidad de trabajadores de la región que interactúan en las zonas en la que este animal vuela o por el consumo de savia de palma, donde este animal suele excretar.



Información de El Heraldo y The New York Time