En Steren, empresa mexicana fundada en 1956, informó esta tarde que abre oportunidades de empleo para las y los colaboradores de Best Buy México, ante su cierre.



Por medio de sus redes sociales, la firma dio a conocer un solidario mensaje. «Priorizamos la empatía y queremos sumar al talento de Best Buy México a nuestra familia», expresó.



«… queremos informar que se están llevando a cabo pláticas entre directivos para crear alianzas estratégicas que permitan a us empleados sumarse a nuestro equipo», añadió la firma.



El pasado 24 de noviembre, Best Buy anunció su salida de México. Así, a partir del 31 de diciembre se cerrarán las 41 sucursales que tiene en México, debido a las repercusiones de la pandemia de COVID-19.



Previo a las intenciones que hoy se dan a conocer, la información oficial apuntaba a que la firma ofrecería talleres a sus empleados para el uso de las diferentes plataformas de búsqueda de empleo, creación de currículums y simulaciones de entrevistas de trabajo.

