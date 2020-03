View this post on Instagram

Por respeto al momento que viven México y Nuevo León, habíamos decidido no comunicar esto hoy. Pero entendemos que somos personas públicas y sabemos que algunos medios ya han filtrado algunas fotos. Como les he contado, Mariana es el amor de mi vida. Es una mujer extraordinaria y única que me ha demostrado su generosidad y su solidaridad en todo momento. Hoy no es la excepción. Hace algunas semanas quizás habríamos pensado “en la boda de nuestros sueños”, pero hoy hemos descubierto algo en medio de este momento difícil: la boda de nuestros sueños era estar unidos ante Dios y ante nuestras familias. Nada más importa. Por eso hoy no hubo invitados ni fiesta. Porque el país no está para pensar en eso y porque el amor no tiene que ver con eso. Ya habrá momento para compartir muchas cosas con la gente que queremos y a quienes les agradecemos que nos comprendan. Queremos enfrentar el difícil reto que viene así: unidos como pareja y como una familia. @marianardzcantu : gracias por todo. Y gracias a la vida que te encontré para pasar el resto de mi tiempo junto a ti. Te amo.