Por medio de redes sociales se difundieron alarmantes declaraciones de un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), identificado como Genaro Castro Flores, justificando la violencia en contra de las mujeres e incitando a la tortura.



Durante su clase, el docente de la Facultad de Contaduría y Administración sugirió realizar detenciones a las manifestantes del 8 de marzo para torturarlas y obtener información sobre su ‘organización’.



Así, planteó que él formaría una ‘brigada secreta’. «Agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo ¿Por qué no han agarrado a ninguna?», se le escucha decir en un video que fue difundido sobre sus comentarios.

Así, la Facultad de la UNAM rechazó los comentarios e informó que Castro Flores fue separado del grupo donde expresó estas opiniones. Además, señaló que brindará apoyo legal a las estudiantes que consideren vulnerados sus derechos.