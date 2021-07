El nuevo patronato de la Universidad de la Américas de Puebla (UDLAP) denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Luis Ernesto Derbez Bautista, quien es señalado por este como exrector de la institución educativa y es señalado de delincuencia organizada y lavado de dinero, por presuntamente haber participado en la creación de empresas en las que se han encontrado triangulaciones con recursos de la UDLAP.



Sin embargo, el acusado asegura continuar operando como rector y sostiene que el nuevo patronato no tiene la autoridad de destituirlo.



«Las investigaciones guardan sigilo, pero podemos adelantar que estas personas habrían participado en la constitución de diversas estructuras y declaración de empresas, en las que se ha encontrado una triangulación a efecto de desviar recursos de la universidad, lo cual constituye varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, desvío de recursos y lavado de dinero», dijo Rodrigo Bursa, abogado del nuevo patronato de la universidad.



Frente a ello, Derbez señaló que si bien Bursa «tendrá su declaración», se trata de «una denuncia mediática» y sostuvo no haber tenido problemas financieros desde en el tiempo que se desempeñó como rector. «La universidad estaba, hasta el 29 de junio, en su situación financiera económica más sólida. Somos una institución que opera con más o menos mil 400 millones de pesos al año. La universidad no ha tenido problemas financieros en todo el tiempo que yo la he administrado», dijo en entrevista para Ciro Gómez Leyva.