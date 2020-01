El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se reunió con el ministro en retiro Eduardo Medina Mora y que previó a la renuncia del exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Fiscalía General de la República (FGR) ya lo investigaba.

En su conferencia, el mandatario fue cuestionado nuevamente sobre los motivos que le expuso Medina Mora para renunciar a su cargo en la SCJN, los cuales el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) le ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República revelar.

«Presidente, ¿usted se reunió con Medina Mora?», se le preguntó, «no», respondió. «¿Con Arturo Zaldívar (presidente de la SCJN) para saber lo del asunto de Medina Mora?», se le insistió, «sí», afirmó.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que cuando el ministro en retiro le presentó su renuncia, los motivos que planteó fueron que se retiraba para «atender asuntos legales».

«La fiscalía (FGR) tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto. No puedo decir más porque no me corresponde. Ya dimos a conocer la carta que esto es lo que motivó su renuncia, su retiro, y yo lo informé, lo notifiqué -como lo establece la ley- al Senado y el Senado aprobó.

«Ya sobre los delitos es la Fiscalía, tengo la información de que son dos averiguaciones las que están abiertas», explicó.

Al preguntarle sobre el ministro presidente de la Corte o alguien más le comentó que los motivos de la renuncia fueron por las acusaciones de presunto lavado de dinero, el mandatario federal respondió tajante que no.

Sobre el tiempo en el que la renuncia se hizo explicita, López Obrador dijo «ya estaba, vamos a decir, abierta una investigación en cuanto a acusaciones de presuntamente traslado de recursos, para no decirlo de otra manera».