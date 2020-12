De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times (NYT), la administración federal mexicana engañó sobre la gravedad del brote de COVID-19 en Ciudad de México (CDMX) para evitar la implementación de un confinamiento.



El medio sostiene que el gobierno federal utilizó dos cifras más bajas que las reportadas públicamente al hacer el cálculo del color del semáforo para que no hubiera confinamiento.



En un documento del 4 de diciembre firmado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se notificó a la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, sobre el cálculo del riesgo del 45% de las camas de hospital con ventiladores estaban llenas. Sin embargo, López-Gatell había informado públicamente que el 58% de las camas con ventilador estaban ocupadas.



Así, se afirma que de haberse utilizado las otras cifras, CDMX se hubiera cambiado a semáforo rojo desde el 4 de diciembre.



Pese a la tesis de meido, Sheinbaum negó que el gobierno federal haya escondido información o se hayan manipulado cifras y explicó que desde el 4 de diciembre se había contemplado que durante dos semanas la ciudad se mantendría en semáforo naranja.



Con información de NYT y Animal Político