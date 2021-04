Claudia Anaya Mota, candidata a la gubernatura de Zacatecas por la coalición “Va por México” -conformada por el partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, es senadora con licencia, licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y maestra en Población, Desarrollo y Política Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Su quehacer en la política, sostiene, “representa saber romper barreras”.



En entrevista para este medio, Anaya sostuvo que su papel dentro de la política nacional como mujer con discapacidad da pie a mostrar que “no hay límites cuando hay valor, que no hay límites cuando hay trabajo, que no hay límites cuando quieres hacer las cosas que quieres para que a tu estado le vaya bien”.



“Tengo un estado al que amo profundamente, al que conozco bastante bien y al que le he servido por 19 años. Mi tiempo completo, los siete días de la semana, no hay espacios vacacionales”, agrega respecto a la motivación que encuentra en su labor profesional, donde cuenta con la oportunidad de recorrer su estado.



¿En la juventud temprana imaginabas dedicarte al servicio público?



La verdad es que no. Mi mamá tenía un negocio: una zapatería y mi trabajo y mi responsabilidad fue siempre, además de mi escuela, obviamente, que es la responsabilidad de todo joven adolescente, pues era ayudarle a ella en su negocio, entonces, la verdad yo me veía más por el ámbito empresarial, pero después de mi accidente automovilístico, que fue a los 20 años, mi vida cambió; cerramos el negocio, me dediqué a la escuela y en mi primer trabajo fuera de casa, mi primer trabajo institucional fue en la Secretaría de la Mujer, ahí fue donde me enamoré del servicio público a los 22 años.



¿Desde entonces cuáles son las necesidades que persisten y las que van cambiando?



Persiste y va en espiral ascendente la violencia contra la mujer, yo te comento, yo trabajé precisamente en la Secretaría para la Mujer y sí veíamos feminicidios y sí veíamos casos de violencia intrafamiliar, pero los indicadores a 19 años nos dicen que ha crecido, que cada vez las mujeres son más violentadas, que cada vez hay más feminicidios y esto habla de que necesitamos con urgencia frenar la impunidad que existe cuando se cometen estos delitos, tenemos que visibilizarlos.

Otros temas que van cambiando, que tienen que ver con situaciones particulares del año es el tema del campo: si llueve y le va bien al campo pues tenemos un campo fuerte y vigoroso, si tenemos tiempo de sequía hay problemáticas en el campo, esos temas varían según la condición en la que nos encontremos. Ahorita particularmente nos toca enfrentar la primera pandemia como generación y ello nos trae muchos retos al sector salud, que se encuentra desbordado principalmente porque nos hemos enfocado en atender las enfermedades derivadas del COVID-19 y el resto se han venido atendiendo en la iniciativa privada. La gente ha quedado seriamente lastimada en su economía porque ha tenido que atenderse en los hospitales privados todas las enfermedades que antes se atendían en el sector público.



Zacatecas es un estado grande, somos uno de los ocho estados más extensos del país; según la región que visites es la problemática que vas a ir encontrando, nosotros tenemos muchas regiones agrícolas-ganaderas, también zona urbana, la problemáticas varían. La gente se enfrenta a distintos retos según viva en el campo o la ciudad.



¿Cómo ha sido tu experiencia en el clima de misoginia dentro de la política?



He estado tanto tiempo el la política, yo he participado en diferentes contiendas: he sido diputada local, diputada federal, senadora, todas por mayoría; en ese sentido sí hay mucha discriminación y hay señalamientos, particularmente se quiere hacer parecer que las mujeres no tenemos el tiempo disponible o la entrega que tiene un hombre para el servicio público o la política. Esto es una mentira, en mi caso particular, nosotros hemos denunciado violencia política porque los asesores del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, incluso han pautado publicidad en las redes sociales para denigrarme, para denostarme por mis propias características, por mis condiciones.





La verdad es que se van por una política en la que hacen campaña de manera muy sucia, que no es lo que la gente está esperando. La gente no está esperando que se me critique a mí por mis condiciones o mi discapacidad, la gente en una contienda electoral está esperando que salgamos con soluciones, con propuestas derivadas obviamente de nuestras experiencias en nuestra trayectoria en el servicio público porque para llegar a ser gobernador se necesita tener experiencias, se necesita tener un conocimiento de la Administración Pública.



¿Cómo contrastar con esa política y generar propuestas?



Yo te diría que el tema de erradicar la impunidad, muchas veces pensamos que si nosotros hacemos toda la propuesta desde el Poder Ejecutivo se resuelven las cosas, pero no, hoy día tenemos una Fiscalía que es autónoma y tenemos un Poder Judicial, si nosotros pensamos como Poder Ejecutivo en fortalecerlos, estaremos resolviendo mucho la impunidad. Así, una de mis propuestas estrellas es erradicar la impunidad a través de fortalecer a dos entes que no forman parte precisamente de la Administración Pública estatal, si bien la Fiscalía es autónoma necesita un presupuesto suficiente para contar con el número requerido de Ministerios Públicos con peritos capacitados y especializados para poder sacar adelante las carpetas de investigación.



Otra de la que estaremos hablando es la política transversal de Derechos Humanos, es decir, la perspectiva de género y la perspectiva de inclusión de todos los sectores que han sido vulnerados corre de manera transversal; no existen únicamente instituciones dedicadas a preservar por los derechos de ciertos sectores sino que sea obligación de toda la Administración Pública estatal el empoderamiento de la mujer y la práctica no discriminatoria.



Por otro lado debe ser el fortalecimiento del campo, que desafortunadamente ha tenido decaídas presupuestales muy severas en los últimos años desde la Federación.



¿Qué momento en el servicio público te ha marcado?



Cada vez que tú le resuelves algo a la gente, y me refiero cuando un presidente municipal acudió a mí y me dijo ayúdame a resolver mis deudas con el IMSS o me dijo ayúdame a conseguir una clínica comunitaria.



Cuando concretas la obra, cuando estás cosechando el fruto del esfuerzo es cuando tú dices: ‘el servicio vale la pena, el servicio público vale la pena porque cuando haces las cosas bien se reflejan en obras, en mejores condiciones de vida para la gente’. Ahí es cuando das un respiro y dices: ‘si se puede, está bien hecho, vamos a darle’.



Soy muy persistente, lo cierto es que las gestiones nunca salen a la primera y hay gestiones que tienes que insistir, buscar mecanismos para complementar la actuación de la autoridad porque está limitada en recursos o funciones. Tienes que saber insistir y no dejar las cosas a medias, siempre hay que cerrar los círculos.



Detrás de una gestión hay mucho tiempo, hay mucho esfuerzo y tiene que haber mucha perseverancia. No se trata únicamente de tener voluntad para hacer las cosas, a veces también hay que decirle que no a la gente por su propia seguridad. También en el servicio público hay que saber decir que no y saber tomar decisiones duras y difíciles, buscar otras soluciones.



¿Te arrepientes de alguna gestión?

Yo creo que no, la verdad es que el servicio público siempre te enseña. El trabajo en la política y en la Administración Pública es también un trabajo en equipo porque muchas de las responsabilidades son compartidas o vinculadas, hay que aprender a trabajar en equipo. Yo la verdad no me arrepiento porque lo único que hecho es trabajar siempre muy fuerte y muy duro, de trabajar uno nunca puede arrepentirse.









¿Te gusta leer?



Sí me gusta leer.



¿Cuál es tu libro o autor/a favorito/a?



La parte de lectura personal me gusta Enrique Krauze, me gusta la novela histórica, según lo que tenga que estar estudiando.



¿Cuál es el clima que más disfrutas?



Caliente. Yo soy de clima cálido.



¿Tienes mascotas?



No porque no las puedo atender, yo soy una mujer sumamente responsable, yo estoy todo el día fuera de mi casa y yo no podría estar aquí torturando a un perrito sin alimento y sin atención.



¿Cuál es tu objeto más preciado?



No, no tengo, no soy apegada a cosas materiales. Mi familia es lo que yo más amo.



¿Cuál es tu recuerdo más preciado?



Siempre que estoy con mis papás, mis recuerdos más bonitos son siempre con mi familia.



¿Eres supersticiosa?



No.



¿Qué valores te rigen?



La honestidad, la perseverancia y el esfuerzo.



¿Con qué defectos personales lidias?



Soy muy obsesiva de que las cosas tienen que salir y me aferro. Hay quienes dirían que es necedad, yo le digo que es perseverancia. Me dedico todo el tiempo a esto, a lo mejor hasta eso es malo.



¿Cuál es la palabra que más usas?



Inclusión.

¿Cómo describirías Zacatecas?



Maravilloso, siempre con gente trabajadora, con gente dispuesta a recibir a los demás con los brazos abiertos, esforzada, gente formada en el trabajo. Es una tierra que te recibe siempre con los brazos abiertos, una tierra de oportunidades. Yo amo a mi tierra



¿Tu lugar favorito de Zacatecas?



Cerro de la Bufa.