Por ProyectoPuente

María Fernanda Grijalva López se prepara en total silencio y concentración para empezar a trabajar. Esta joven de 24 años es propietaria de un pequeño negocio de pastelería y además hace tutoriales de cómo prepara los dulces que pone a la venta en su canal de YouTube, mediante su lengua: la de señas.

Mafer, originaria de Hermosillo, Sonora, es una muestra de que con perseverancia puede cumplir cualquier meta que se ponga y ninguna discapacidad es mayor que sus ganas de enseñar Lengua de Señas, pues el haber nacido sorda no es un impedimento para ello, sino una herramienta que aprovecha para dar a conocer sus proyectos laborales y aficiones.

Con una sonrisa constante, graba y transmite en su canal: Mafer López, un lugar maravilloso, en el que explica cómo hacer pasteles, galletas, pays y también da consejos sobre las últimas tendencias de invierno y sobre todo, sus videos más populares: palabras y verbos en lengua de señas.

La joven que hace más de un año comenzó con su canal de Youtube, se comunica a través de su hermana Carolina, quien traduce lo que quiere decir mediante la Lengua de Señas.

“Hace un año comencé con este proyecto. Muchos sordos y personas me preguntaban que les pasara mis recetas, que les enseñara a cómo hacer diferentes comidas y platicando con mi familia, llegamos a la conclusión de que podíamos compartir en un canal de Youtube todas estas recetas o consejos de salud, belleza, etcétera”.

Mafer añadió: “Las personas que los veían (mis videos) me agradecían por todos esos consejos que yo ponía en el canal y así fuimos haciendo una comunidad en Youtube”.

Debido a su condición de sordera, la joven se ha topado con distintos tipos de comentarios, tanto de agradecimiento, como de incredulidad y también de felicitación.

“Mucha gente me dice que como sorda, cómo puedo hacer todo esto y todo lo que he aprendido, otros me agradecen mucho por los consejos, me agradecen porque pueden aprender y hacer las recetas ahí”.

“Siento mucho el apoyo de diferentes instituciones que han podido compartir mis videos. También enseño Lengua de Señas ahí y mucha gente está aprendiendo gracias a eso”, abundó.

A través de su canal de Youtube y al interactuar con personas, María Fernanda continúa firme en mostrar al mundo entero la lengua de señas, pues mediante ella pretende fomentar aún más la inclusión entre la sociedad.

“Me siento muy emocionada, me siento muy feliz, le doy muchas gracias a Dios porque puedo enseñar todo esto y conectarme con la gente de diferentes lugares, a veces que no conozco a la gente y viene y me dice “¿Eres Fernanda de Youtube?”, y la verdad es algo maravilloso, no lo puedo describir, estoy muy agradecida por todo eso y por el proyecto de Youtube”, finalizó Mafer.