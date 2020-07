«No soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan», dijo Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), esta mañana durante su primera audiencia, desde el hospital y por medio de videoconferencia, tras llegar a México extraditado de España.



Sin embargo, luego de leer los cargos imputados, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso en contra de Lozoya por la compra irregular de Agronitrogenados.



A las 09:35 horas de este martes, el juez Juan José Artemio Zúñiga Mendoza decretó el inicio de la primera audiencia de Lozoya. Así, se comenzó el caso Altos Hornos de México, por el que el exfuncionario es señalado por lavado de dinero.



En esta primera audiencia, el juez consideró que se cumplió correctamente con la orden de aprehensión contra Lozoya, por lo que los fiscales procedieron a la imputación: explicar al juez y al acusado por qué fue detenido y extraditado.



Desde su llegada al país, Lozoya fue internado en un hospital, de acuerdo con la FGR debido a una anemia de cinco días y dolores de esófago que se confirmaron desde España; de ahí el retraso de la audiencia y el que no fuera trasladado a un reclusorio.



La fiscalía señaló a Lozoya como presunto responsable de lavado de dinero al ocultar pagos que recibió de Altos Hornos, que habría sido un soborno para que luego gestionara desde la petrolera compra de una planta a sobreprecio y en mal estado.



Sin embargo, se ha informado, por medio de AhatsApp, ya que no se hizo pública a medios y se destino dicho canal de comunicación con la prensa, que Emilio Lozoya se ha declarado inocente, sosteniendo que el inmueble supuestamente adquirido con el dinero fue debidamente reportado en su declaración patrimonial y asegurando que demostrará no haber cometido irregularidad alguna.



El exdirector de Pemex reiteró su «compromiso de colaborar con las autoridades» y sostuvo que por esta investigación ha sido «sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado», por lo que «denunciará y señalará a los autores de estos hechos».