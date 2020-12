Desde ayer, uno de los personajes más recurrentes en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió tendencia por su peculiar forma de vestir. Se trata del llamado Lord Molécula, quien más allá de sus características corbatas de moño, esta vez sorprendió con un llamativo saco.

Así, en redes sociales, la conversación en torno a Carlos Pozos, nombre real del sujeto, comenzó a enfocarse en el llamativo estampado que mostraba motivos navideños, dinosaurios y más para luego centrarse en la supuesta marca a la pertenecería.







De acuerdo con varios usuarios, sustentados en una imagen, se trataba de una prenda de la firma Gucci con un valor de 45,000 pesos.



Sin embargo, se trató de una imagen falsa, pues Gucci no cuenta con este modelo y la imagen de muestra en realidad pertenece a You Look Ugly Today, una marca que se distingue por este tipo de estampados en sus prendas.



El modelo señalado aparece como no disponible en su inventario, pero modelos similares tienen un costo a aproximado de mil pesos.











Esta es solo una más de las bochornosas experiencias que ha protagonizado el personaje, pues anteriormente ya ha sido centro de la atención con declaraciones como: «presidente de todos los mexicanos, buenos días y felicidades. La verdad, hace usted un esfuerzo sobrehumano, no descansa ni sábados ni domingos» o cundo en su turno para cuestionar en la conferencia se volvió tendencia por abordar la derrota de los Astros contra los Nationals en la Serie Mundial 2019.