López-Dóriga compartió un video de Xóchitl Gálvez y lo acompañó de la frase: “Así es, Juay de Rito”

El reconocido periodista Joaquín López-Dóriga ha recordado su famoso «juay de rito» en respuesta a las críticas que ha recibido la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez por su pronunciación en inglés.

López-Dóriga recordó el incidente ocurrido durante una entrevista con el actor Anthony Hopkins en 2011, cuando tuvo problemas técnicos con la traducción durante el noticiario estelar de Televisa. Al intentar preguntar «why did you make the film of the rite?», la frase salió como «juay de rito», lo que provocó risas entre los televidentes.

El periodista ha tomado con humor este incidente a lo largo de los años, y ahora lo ha traído a colación en respuesta a las críticas a Gálvez Ruiz. A través de sus redes sociales, López-Dóriga compartió un video de la aspirante presidencial y lo acompañó con la frase: “Así es, Juay de Rito”.

Este incidente sirve como recordatorio de que todos pueden cometer errores, incluso los profesionales más experimentados. También destaca la importancia de tomar estos momentos con humor y aprender de ellos.