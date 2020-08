Esta madrugada, en las redes sociales de Samuel García, senador por Nuevo León, se difundió un supuesto mensaje de su autoría en el que renunciaba a Movimiento Ciudadano (MC), a su aspiración a la gubernatura del estado e incluso dejaba al descubierto una rencilla con su compañero Luis Donaldo Colosio Riojas. Dicha información fue rápidamente desmentida y se argumentó que sus cuenta fueron hackeadas durante las primeras horas del día.



«Me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada, con un post donde decía que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio (Riojas), todo eso es falso y más tarde voy a dar un documental oficial», señaló en un breve video en Facebook, mientras que su cuenta de Twitter se encuentra temporalmente restringida.









¿Pero qué mas decía el primer mensaje?, se explicaba que se había quedado callado en varias ocasiones, asumiendo «culpas de otros compañeros del partido», que le habían generado «un enorme costo político sin merecerlo». Incluso, acusaba de vender servicios legales de hasta por 1 millón de pesos al congreso del Estado, «específicamente a la bancada de Morena». Aquí el texto integro:



A la opinión pública: Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas… sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas , asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo. Recientemente se hizo viral un video en donde le digo a mi esposa que baje la pierna, efectivamente eso fue algo misogino que me ha llevado a tomar talleres de nuevas masculinidades., pero el colmo del asunto fue ver que Luis Donaldo Colosio Riojas en un acto cobarde y oportunista, quiso lucrar con mi grave error, cuando el es una persona también con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas. Yo no dije nada cuando empecé a ver actos de corrupción de mi compañero de partido, quien empezó a venderle servicios legales hasta por $ 1 millón de pesos al congreso del estado, específicamente a la bancada de MORENA pagado con dinero de todos los ciudadanos . ESO SE LLAMA ROBO LUIS DONALDO. Yo me opuse, sin embargo, Dante Delgado me presionó y me dijo que necesitábamos sacar ese dinero del congreso para costear los gastos de la próxima campaña a la alcaldía de Monterrey de Luis Donaldo. Yo he sido muy solidario con Luis Donaldo en el tema de la familia Dupeyron, donde Luis Donaldo , abusando de su nombre y de su poder, logro que el homicidio del hijo de la señora Dupeyron quedara en la total impunidad. Dentro de mi, se que en el fondo, este suceso va a perseguir la carrera política de Luis Donaldo, quien ha sacado más beneficios por su nombre que por sus acciones reales en la política. Luis Donaldo ha estado generando discordia al interior del partido, tratando de arrebatarme mi candidatura a la gubernatura de Nuevo Leon. Esto sumado a su falta de sensibilidad en el tema de mi esposa , a raíz de los ataques de parte de muchas mujeres que le tienen envidia. Luis Donaldo no ha sido solidario y navega por la política como si fuera la única victima. Eso no amerita ser votado, los puestos de elección se gana con trabajo, no con manipulación emocional. Veo con gran tristeza y decepción como he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto, lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y cualquier aspiración política».





Debido al revuelo causado, el equipo de trabajo anunció en sus redes sociales el ‘hackeo’ registrado.