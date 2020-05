Este 10 de mayo, Día de las Madres, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller celebraron a las mujeres mexicanas dedicándoles la canción “Amor eterno” y una pintura titulada“Fábula de flores”.

El mandatario difundió un mensaje en redes sociales, en el que estuvo acompañado su esposa, quien recordó que por la contingencia que se vive en el país por la pandemia del COVID-19 es mejor esperar a que vengan tiempos mejores para visitar a las mamás.

“Hoy es Día de las madres, esperamos que todas ustedes estén en casita. Si su mamá está lejos por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar».

«He decidido pintar estas flores que he llamado ‘Fábula de flores’, porque sé que a las madres les gusta mucho que les regalen flores y esta vez porque tenemos que innovar. Son flores pintaditas para ustedes, les deseo con mucho cariño que estén muy contentas, reciban llamadas de sus hijos, de sus nietos y que tengan un día feliz esperando los mejores tiempos», afirmó Gutiérrez Müller,

Mientras que el mandatario recordó también a aquellas que han fallecido, pero que dijo, dejaron cariño y amor entre los suyos y por ello, les dedicó la canción «Amor eterno» del fallecido cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

«Les deseo lo mejor, felicidades hoy 10 de mayo, felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor. El regalo que les tengo es de un compositor extraordinario, Juan Gabriel; lo conocí, un gran artistas, una gran personas, un extraordinario ser humano y la canción es bellísima, «Amor eterno», felicidades», dijo el presidente.

Después de las palabras de López Obrador y Gutiérrez Müller, siguió el video del canatante Juan Gabriel cuando interpretó la canción en su concierto en Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, que se realizó en diciembre de 1990.

¡Feliz día de las madres! pic.twitter.com/zFpbOCacme — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 10, 2020

Información de Notimex