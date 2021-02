Luego de que por medio de redes sociales se difundieran versiones en torno al fallecimiento de personal vacunado contra COVID-19 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la institución de salud negó la veracidad de esto.



En particular, las versiones hacían referencia al Hospital Regional Centenario de la Revolución, por lo que el ISSTE señaló que no se ha registrado ninguna muerte del personal de salud que recibió la vacunación COVID-19 por parte de la farmacéutica Pfizer ni esa ni en ninguna de las unidades médicas de Morelos.



Versiones dadas a conocer por supuestos colegas, detallaban que el médico Ángel Leyva Espinosa había fallecido el pasado 15 de febrero tras permanecer varios días en terapia intensiva mientras que la enfermera Catalina Romero, supuestamente había muerto el domingo 14 de febrero, luego de que no habían recibido la segunda dosis de la vacuna.



«El Director del Hospital, Francisco Durán Pérez, detalló que hasta el momento mil 532 trabajadores de la salud han recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 y están en espera de la segunda aplicación», detalló el ISSTE.



Y agregó que hasta entonces «el Comité de Fármaco Vigilancia de este Hospital COVID-19 no ha registrado reacciones adversas o alérgicas graves en el personal vacunado y mucho menos muertes relacionadas con la aplicación de la vacuna».