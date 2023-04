Ahora puedes tramitar tu credencial con una «X» en lugar de «M» o «H» y aquí te explicamos cómo.

Una persona no binaria es alguien que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer. El INE reconoce esta realidad y ofrece la opción de obtener una credencial de elector que refleje la identidad de género de la persona.

Para obtener la credencial, lo primero que debes hacer es ubicar el módulo del INE que te corresponde y agendar una cita. Al momento de acudir al módulo, informa al personal que deseas tramitar la credencial de persona no binaria.

Si cuentas con un acta de nacimiento que te acredita como persona no binaria, al momento de obtener la credencial del INE, en la plataforma de datos generales, quedará registrado como tal. En el plástico aparecerá una letra «X», en lugar de la «M» de mujer o la «H» de hombre. En el reverso, también se modificará la cadena de letras y números.

En caso de no contar con acta de nacimiento de persona no binaria, igualmente puedes solicitar la credencial del INE no binaria. En este caso, los datos que se registran en la plataforma quedarán tal como vienen en tu acta de nacimiento: ya sea de hombre o mujer.

El INE busca dar el mismo trato a todas las personas en todo el país, en especial a aquellas que no pueden obtener un acta de nacimiento que ya las identifique como no binarias. Si eres una persona no binaria, ahora puedes obtener tu credencial de elector que refleje tu identidad de género y así ejercer tu derecho al voto con una identificación que te represente.