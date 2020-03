Durante la conferencia matutina de hoy, Marco Antonio Olvera solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar a las promotoras del movimiento #UnDíaSinNosotras, entre las que señaló a la activista Frida Guerrera.

El colaborador del diario digital Bajo Palabra aseguró que el paro “se mueve con recursos económicos y el apoyo de algunos medios de comunicación” para “delinquir con la desgracia de niñas y jóvenes”.

Por ello, al termino de la conferencia Guerrera enfrentó a Olvera y le aclaró que ella no apoya el paro. “Que te quede una cosa clara, yo no estoy apoyando el paro, revisa mi trabajo”, le dijo y le pidió no mencionar más su nombre ni dirigirse a las mujeres de manera despectiva.