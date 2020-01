Por Grupo Reforma

La ciudadana francesa Florence Cassez aseguró que quiere volver a México y buscar que se le reparen daños, luego de la detención del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos.

Durante una entrevista con el medio francés L’Express, Cassez explicó que el arresto de García Luna cambiaba las cosas y exhibe la verdad de las operaciones del ex Secretario.

«Saber que era inocente fue suficiente para mí. No me importaba lo que algunas personas todavía pensaran. Tengo mi conciencia conmigo. Pero, inesperadamente, surgió una cierta ira, junto con una rabia que me golpeó. Ahora, quiero ir más allá, establecer la verdad completa, pedir cuentas a los que me hicieron daño. Quiero volver a abrir mi caso, solicitar reparación en México”, dijo Florence Cassez a L’Express.

Cassez fue arrestada en 2005 y condenada por participar en una red de secuestro presuntamente dirigida por su novio mexicano, Israel Vallarta.

Después de pasar siete años en la cárcel, la Suprema Corte dictaminó que el juicio de Cassez no había sido justo y ordenó su liberación.

García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de 2001 a 2005, que se encargaba de investigar casos del crimen organizado, entre ellos del que se acusó a Cassez.

El operativo, dirigido por la extinta AFI y García Luna, en el que se detuvo a Cassez y a Vallarta fue televisado, lo que la Corte calificó como una irregularidad y derivó en la liberación de la francesa.