El fundador del extinto cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue trasladado del Reclusorio Metropolitano del Complejo Carcelario de Puente Grande para remitirlo al Hospital Civil de Guadalajara con la intención de salvarle la vista.

El director general de Prevención y Reinserción Social en Jalisco, Juan Antonio Pérez Juárez, fue el encargado de explicar que el convicto presenta un complicado cuadro de salud, por lo que al día de hoy recibe tratamientos por la pérdida de la vista y su salida temporal del Reclusorio no debería presentar preocupaciones para el público.

«Perdió la vista en un ojo y la audición en un oído, es por eso que el señor Félix salió a realizarse exámenes y unos estudios para ver si se le puede salvar un ojo y un oído», declaró

«Félix ha interpuesto en más de una ocasión diferentes juicios entre los que destaca la petición de casa por cárcel, tomando en cuenta su avanzada edad y los 74 años de cárcel a los que fue sentenciado, pero hasta este momento no se han visto avances en los beneficios que solicita por su edad y el estado de su delicada salud», agregó.

En agosto de 2021, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, reapareció en una entrevista televisada para Telemundo, donde dijo: «No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias; me privaron de la vista, me privaron de los oídos y, como ve, no puedo caminar».