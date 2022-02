La periodista Carmen Aristegui respondió a los ataques en su contra, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la acusó de estar en su contra y ser parte de «bloque conservador».

«Decirle a Carmen Aristegui que ella no está ni a favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía (…) no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no fuera parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país», declaró López Obrador.

Y agregó: «Que también entienda que no es un asunto personal, ella tiene un pensamiento y está, sin duda, alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador».

Así, Aristegui lamentó los señalamientos del presidente y ante las exigencias de que se diga quién financia su programa dijo: «Aquí no tenemos a Roberto Madrazo, a Ricardo Salinas ni a Emilio Azcárraga».

«¡Qué barbaridad presidente!, ¡qué manera de plantear las cosas! En fin, es lo que tenemos y es lo que hay que seguir analizando, informando y colocando como una perspectiva de revisión de lo que significa el uso de la principal investidura del país (…) con su poder, con su mandato, con los recursos de todos nosotros y colocando un discurso confrontativo», dijo.

«Por supuesto que es absolutamente deseable que la sociedad tenga claridad total del quién es quién en los medios, sin la menor duda. Pero creo que también en esta parte está revolviendo la gimnasia con la magnesia», agregó.