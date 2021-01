Un oftalmólogo identificado como Alejandro Silva fue exhibido, este fin de semana, por medio de las redes sociales, en un video festejando en la playa, luego de ser vacunado contra la COVID-19 en el Hospital Militar de Ciudad de México.



Así, se difundieron videos y fotografías donde aparece el sujeto de fiesta, por o que fue blanco de diversas críticas en su contra.



Previo a esto, los ojos de la opinión pública ya había ubicado a Silva, cuando acudió a aplicarse la vacuna en Ciudad de México al haberse quitado la camisa al momento de la vacunación y saberse la especialidad en la que se desempeña.



Así, surgieron las primeras dudas en torno a su caso. En ese momento, la comunicadora Adela Micha mantuvo una conversación co el sujeto quien dio a conocer las causas de su vacunación.



«Las vacunas las empezaron el domingo, a mí me dijeron el lunes, hice mi fila, me vacunaron y eso es todo, yo seguí los protocolos», dijo.



Además, sostuvo que «desde hace alguna semanas nos dijeron que quien estaba dispuestos a ponerse la vacuna, se hizo una lista con los datos del personal que se iba a vacunar». Así, aseguró que: «Yo ni me salté un protocolo, ni dije me voy a saltar a los otros, me dijeron ‘ya está la vacuna, ve a vacunarte'».

"Yo ni me salté un protocolo, ni dije me voy a saltar a los otros, me dijeron 'ya está la vacuna, ve a vacunarte'": @DrsilvaO en #MeLoDijoAdela📻 https://t.co/OkUIABL1DT — Adela Micha (@Adela_Micha) December 30, 2020

Aquí, uno de los videos donde se observa al oftalmólogo en compañía de otros jóvenes festejando: