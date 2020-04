Este domingo, un audio en el que presuntamente se escucha al periodista Pedro Ferriz de Con se filtró y dejó al descubierto una llamada en la que, junto a un grupo de supuetos empresarios, estrían acordando accionar en contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo al audio, en la conferencia virtual participaron: Carlos Chavero, Carlos Sánchez, Eduardo de la fuente, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte y José Tena.

“Para mí el límite de López Obrador y sus payasadas fue ayer, tengo una campaña que voy a usar hasta que me la quiten no tenemos presidente, no hay gobierno”, se escucharía decir al comunicador.

Presuntamente Ferriz mencionó que no tenían un gobierno con tantos problemas desde la revolución, y enfatizó que les tocará “un proceso de mucho riesgo”.