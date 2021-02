Itzel Shanaas, bailarina profesional, dio a conocer que ganó una denuncia contra el escritor y embajador de la Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la UNESCO Andrés Roemer, por abuso sexual.



Así, por medio de un video, la mujer señaló que hora lo cuenta públicamente para exhibir que no ha sido la única víctima del también cofundador de Ideas City y miembro de la Universidad de Columbia.



«Acudí a una cita de trabajo, pero el escritor hostigó y abusó sexualmente de mí (…) Andrés Roemer colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo: ‘A nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado’. Así se despide al Doctor. Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene», dijo en el video donde narró cómo fue que conoció a Roemer en el Festival de Ciudad de las Ideas de noviembre de 2019.



«Al tratar de presentar el proyecto, mientras esquivaba bromas, piropos y cumplidos –dijo mirando a la cámara–, me negué a los tragos y alcoholes de cortesía. De hecho, llegué en moto para que fuera más fácil decir que no sin recibir insistencias. Obviamente no hubo alcohol, pero no pude evitar los incómodos comentarios de lo sexy que puede volverse una mujer en moto ante los ojos de cualquier pendejo», agregó.

Así, deralló que empezó a buscar la manera de denunciar y llegó a la Unidad de Género de Grupo Salinas, donde se sometió a un proceso de investigación que convocó a MeTooMx, Periodistas Unidas Mexicanas y otras, para poder ampliar la indagatoria.



«Mi denuncia y el relato de los hechos coincide con varios casos. No era una coincidencia. Era un modus operandi. Nos encierra en su casa. Nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres. Se masturba, te toca, te violenta. También se narraban un par de otros casos distintos y terribles», agregó.



Con ello, en diciembre de 2020, reveló Shanaas, la Unidad de Género determinó que Andrés Roemer es un violentador sexual patológico que atenta contra mujeres.