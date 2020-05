El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió el miércoles investigar a su antecesor, Enrique Peña, por supuesta corrupción en la entrega de millonarios contratos otorgados por su gobierno a una empresa de su familia supuestamente ligada a la farmacéutica estadounidense Baxter International.

Según una investigación publicada el miércoles por el diario mexicano El Universal, la compañía Plasti-Estéril, fundada por la familia de Peña en 1991 -y en la que él aparece como socio fundador-, se benefició de convenios gubernamentales suscritos con Baxter entre 2013 y 2018 por unos 640 millones de dólares.

Peña asumió la presidencia de México a finales del 2012 para un periodo de seis años. Entregó el poder a López Obrador en diciembre del 2018.

«Hay que investigar si está involucrado el presidente Peña Nieto y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido (…), si fueron asignaciones directas, licitaciones», dijo el miércoles López Obrador, conocido como AMLO, durante su conferencia de prensa diaria.

Baxter afirmó por la tarde que los miembros de la familia de Peña Nieto que constituyeron la empresa vendieron todas sus acciones en 1992 a inversionistas privados.

«Con ello, dicha familia dejó por completo de tener cualquier tipo de participación accionaria en Plasti-Esteril desde el año 1992», dijo la firma en un comunicado.

López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, ha señalado también que su fuerte no es la venganza y que no tiene intención de perseguir a sus predecesores, a los que no obstante cuestiona a diario por sus supuestas prácticas deshonestas.

«Venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está barriendo, se está limpiando el gobierno de arriba para abajo» agregó el mandatario.





Información de Reuters