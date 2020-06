El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aceptará la renuncia de la titular del del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise.

López Obrador informó que el Conapred permanecerá y en su lugar propondrá a una mujer indígena, quedando a cargo de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“No estoy enterado, pero yo creo que cada quien es libre -siempre he dicho- de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto (…) si existe esta renuncia, propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo, en México han sido los indígenas», dijo.

«Me gustaría que se integrara a Segob y que formara parte de la oficina de Derechos de Humanos de la Secretaría de Gobernación y que se redujera el aparto burocrático y además que se nombre -si a mi me corresponde- a una gente con convicciones, que realmente esté en contra del racismo y de la discriminación”, agregó en compañía de su gabinete de seguridad.