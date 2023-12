Tiroteo en la Universidad Carolina de Praga deja al menos 15 muertos

Un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga ha dejado al menos 15 muertos y decenas de heridos este jueves, según informó la Policía checa.

El incidente ocurrió poco después de las 15:00 hora local en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, ubicada en la plaza Jan Palach, en pleno centro de la capital, según Radio Praga Internacional.

El agresor, armado con un arma larga con mira telescópica, continuó disparando incluso después de que las fuerzas del orden llegaran al lugar de los hechos, hasta que finalmente fue abatido.

«¡El tirador ha sido eliminado! En estos momentos se está evacuando todo el edificio y hay varios muertos y decenas de heridos en el lugar«, publicó la Policía Checa en su cuenta de X (antes Twitter). En otro mensaje, instó a los ciudadanos a no salir a la calle.

En las redes sociales, los estudiantes de la facultad compartían información sobre personas que permanecían refugiadas en las aulas o en la biblioteca de la universidad, antes de que las autoridades comenzaran a evacuar el centro educativo.

Algunos medios citaron a testigos que afirmaron haber oído una explosión. La policía acordonó toda la zona y cortó el tráfico y el transporte público en los alrededores de la universidad durante el tiroteo.

El ministro del Interior, Vit Rakusan, aseguró a la TV pública que no había otras personas disparando en la escena ni existía ya peligro inminente, pero exhortó a la gente a colaborar con la policía.

⚡️ The shooting took place on the territory of Charles University in the center of #Prague#Czech Police say people have been killed and injured people. The exact number of victims and injured has not been specified.

Reports suggest the incident occurred at Charles University… pic.twitter.com/q0stT7hm5C

— NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2023