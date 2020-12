Los reguladores estadounidenses se acercaron más el martes a la aprobación de la vacuna de Pfizer del COVID-19, el día en que una británica de 90 años se convirtió en la primera persona inoculada fuera de las pruebas clínicas, ofreciendo esperanza ante una pandemia que ha puesto al límite a los hospitales.

Por su parte, el gobierno saliente de Donald Trump buscaba reforzar el suministro de vacunas para Estados Unidos y el Congreso progresó hacia la aprobación de un paquete de alivio de parche el lunes, cuando se reportaron 203.474 infecciones más y perecieron otras 1.582 personas.

Pfizer está a punto de ganar la aprobación de Estados Unidos para la vacuna que desarrolló con la alemana BioNTech. El martes superó un nuevo obstáculo, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos y Alimentos (FDA) hizo públicos documentos que no indicaron nuevos problemas sobre seguridad o eficacia.

Reino Unido ya ha autorizado la vacuna de Pfizer, permitiendo a Margaret Keenan, de 90 años, recibir el primer pinchazo en un hospital local de Coventry, en el centro de Inglaterra.

Aunque China y Rusia han avanzado con sus propias vacunas, Reino Unido es el primer país occidental que ha comenzado a realizar vacunaciones masivas.

Estados Unidos podría seguir pronto, ya que un panel de asesores externos de la FDA se reunirá el jueves para discutir si se recomienda la autorización del uso de emergencia para la vacuna de Pfizer. Autoridades sanitarias estadounidenses prevén una luz verde rápida y un comienzo de las inoculaciones unos pocos días o semanas después.

Trump firmará un decreto el martes para asegurar que el acceso prioritario a las vacunas COVID-19 adquiridas por el gobierno de Estados Unidos se otorgue a sus compatriotas antes de ayudar a otros países.

La firma se produce después de que The New York Times informó de que Pfizer tal vez no pueda proporcionar más vacunas a Estados Unidos hasta junio debido a sus compromisos con otros países.

The Washington Post también informó que el gobierno de Trump dejó pasar hace meses la oportunidad de comprar el doble de los 100 millones de viales acordados. Pfizer instó al ejecutivo a comprar 200 millones de dosis, suficientes para 100 millones de personas, ya que la vacuna se administra en dos inyecciones, informó el diario.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, rechazó los reportes, afirmando a la prensa que «la administración no lo dejó pasar. Contratamos a muchas otras compañías».

El doctor Moncef Slaoui, un líder de la Operación «Warp Speed», dijo el martes que confía en que habrá vacunas suficientes para inmunizar a los estadounidenses para mediados del próximo año.

«Nos hemos comprometido a tener suficientes dosis de vacunas para inmunizar a toda la población a mitad del año, en 2021. Seguimos confiando en que esto será así», afirmó en una entrevista con Fox News.



Información de Reuters