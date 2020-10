Hugo Pereira y Alejandro Entrambasaguas, miembros de OKdiario y Estado de Alarma, realizaron una transmisión en línea, donde realizaron declaraciones xenófobas para referirse a las elecciones en Bolivia.



Conocidos por su tendencia a la extrema derecha, Entrambasaguas y Pereira no tuvieron reparo en sumar a sus críticas a la izquierda política una serie de juicios xenófobos, racistas y discriminatorios, como parte de lo que se presentó como un análisis a las elecciones bolivianas.



«El votante medio del Movimiento al Socialismo es un votante con un nivel intelectual nulo, prácticamente inexistente, ya no te digo cultural, no, no tienen prácticamente nivel», se escucha en el video viralizado en redes sociales.



Y se agrega: «El votante medio del partido de Evo Morales no tiene nada que ver con el votante medio que tiene aquí Podemos. Aquí, quieras que no, todo el mundo sabe lo que es un teléfono móvil, sabe lo que es internet, pero la mayoría de gente que ha votado a Evo Morales es gente que vive en el campo, gente que no sabe lo que es un teléfono móvil, no sabe lo que es Internet y mentalmente no tiene absolutamente idea de prácticamente nada».

Otras de sus aseveraciones indicaban que los votantes son «analfabetos literales», pues no saben hablar español o no conocen los celulares y son campesinos. Así, el desconocimiento citado, fue descrito como «no tienen idea de lo que es la civilización».

La difusión del materia se dio principalmente gracias a Sacha Llorenti, exembajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien se pronunció al respecto con un mensaje en Twitter: «¡Esto es inadmisible! Racismo, discriminación, ignorancia y colonialismo».

